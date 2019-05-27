Белозерцев призвал министров и глав администраций общаться с населением в соцсетях Политика

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников, включая глав администраций муниципальных образований и министров, общаться с гражданами в социальных сетях, используя при этом личные аккаунты.

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«Более полугода назад я завел страницу в социальной сети Instagram, почти месяц назад — в сети «Одноклассники». Очень эффективна такая вот работа, с моей точки зрения. Наверное, раньше я это недооценивал, считал, что непосредственная встреча с жителями — это значительно важнее. Наверное, это действительно так, но не все жители могут встретиться с губернатором, и не всех жителей могу я принять. Но сейчас есть такая возможность через интернет обращаться с разными проблемами, которые волнуют наших граждан. Считаю необходимым, чтобы все главы администраций, министры, зампреды [областного правительства] завели собственные страницы и общались с населением напрямую, решали проблемы», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 27 мая.

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По словам Ивана Белозерцева, «если проблему невозможно решить быстро, нужно людям объяснить, почему».

«Люди это понимают в абсолютном большинстве своем», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2019 года мэр Пензы Виктор Кувайцев нацелил руководителей городских управлений и ведомств на общение с жителями в соцсетях. По его словам, это дает возможность получать информацию о ситуации в городе, отвечать на возникающие вопросы и оперативнее решать многие проблемы.

Позднее Виктор Кувайцев назвал наличие у чиновников аккаунтов в социальных сетях требованием времени.