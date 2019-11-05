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Валерий Лидин отметил пользу политической конкуренции в Пензенской области

14:38 | 05.11.2019 | Политика

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Секретарь пензенского реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин отметил пользу политической конкуренции, которая наблюдается на территории субъекта федерации в последнее время.

Валерий Лидин отметил пользу политической конкуренции в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я думаю, что это хорошее направление, которое создает те условия, в которых нужно готовиться, мобилизовываться и доказывать свою состоятельность реальным участием не только в политической жизни, но и в реализации тех проектов партийных, которые сегодня поддерживает наше население», — сказал он в ходе XXIX конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 5 ноября.

Валерий Лидин обратил внимание, что партийные проекты охватывают практически все сферы жизни, а работа по ним «ведется системно, грамотно и очень ответственно».

Вместе с тем лидер пензенских единороссов заявил о недостаточно активном взаимодействии с избирателями, что, по его мнению, можно назвать главным недочетом в 2019 году.

Секретарь реготделения партии выразил надежду на то, что ситуации, когда депутата не видно в избирательном округе или он не откликается на обращения жителей, уйдут в прошлое.

«Этого сегодня не должно быть. Люди сегодня научились [...] выбирать достойных, поэтому как мы будем работать, как будем взаимодействовать, будет оценка по заслугам», — подчеркнул Валерий Лидин.

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