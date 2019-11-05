Лидин указал однопартийцам на необходимость «достойно подготовиться» к выборам губернатора Политика

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин указал однопартийцам на необходимость «достойно подготовиться» к выборам губернатора, которые пройдут в 2020 году.

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«Будущий год очень ответственный, [...] выборы губернатора. Мы должны достойно подготовиться и доказать свою состоятельность», — сказал он в ходе XXIX конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 5 ноября.

Валерий Лидин добавил, что результатом работы партийцев должен стать высокий уровень поддержки кандидата от «Единой России».

Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который является членом президиума регполитсовета партии, на конференции не присутствовал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Иван Белозерцев был назначен врио губернатора Пензенской области 25 мая 2015 года.

13 сентября того же года он победил на выборах главы региона, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.