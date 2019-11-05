Обновлен состав пензенского регполитсовета «Единой России» Политика

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Состав пензенского регионального политсовета «Единой России» обновлен в порядке ротации в ходе XXIX конференции реготделения партии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 5 ноября.

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Обращаясь к собравшимся, секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин сообщил, что президиум Генсовета партии согласовал численность регполитсовета в составе 105 человек, при этом уставом предусмотрена ежегодная ротация не менее 10%.

В связи с этим он предложил прекратить полномочия и вывести из регполитсовета 14 человек: Валентину Акмашеву, Романа Алсултанова, Ольгу Баландину, Светлану Бормотову, Ирину Воронину, Рината Девликамова, Светлану Ильичеву, Равилю Кадеркаеву, Рамила Клейменова, Ольгу Кузнецову, Юлию Лачугину, Игоря Лукашина, Руслана Тенишева и Галину Юрлову.

Делегаты конференции в ходе открытого голосования единогласно поддержали данный список.

Валерий Лидин поблагодарил всех перечисленных однопартийцев за их активную деятельность.

«На самом деле люди отдавались этой работе на общественных началах, используя свое личное время», — отметил он.

После этого Валерий Лидин огласил список тех, кого намечено ввести в состав политического совета.

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В их числе он назвал директора нижнеломовской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам Ольгу Водянову, руководителя городищенского комплексного центра соцобслуживания населения Аллу Горбачеву, директора школы №1 Средней Елюзани Зяйтюню Гурдину, заведующую евлашевским библиотечно-досуговым центром Ирину Демидову, завсектором по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Колышлейского района Татьяну Дружинину, хореографа неверкинского районного дома культуры Румию Ефимову и завсектором отдела по культуре, реализации молодежной политики, физкультуре и спорту администрации Лопатинского района Ольгу Игнашкину.

Кроме того, лидер пензенских единороссов предложил избрать в состав политсовета гендиректора ООО «Моторные технологии» Ольгу Изранову, замруководителя школы №37 Ларису Казакову, главу башмаковского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Хануму Корзину, замдиректора школы села Наровчат Инну Кортикову, адвоката бюро «Раков, Жуков, Бубнов» Александра Ракова, главу администрации Белынского сельсовета Геннадия Халюкина и директора школы села Воскресеновка Татьяну Юрченко.

Каких-либо возражений не прозвучало. В итоге делегаты единогласно поддержали предложенные кандидатуры.