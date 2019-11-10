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Ежемесячную выплату пензенским депутатам увеличат вдвое

11:52 | 10.11.2019 | Политика

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Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Размер ежемесячной компенсационной выплаты, связанной с возмещением расходов на осуществление полномочий депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, планируется увеличить в два раза — с 5 тыс. рублей в 2019 году до 10 тыс. рублей в 2020-м. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Ежемесячную выплату пензенским депутатам увеличат вдвое. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выплату производить один раз в квартал за счет ассигнований по смете расходов Законодательного собрания Пензенской области», — говорится в тексте.

В пояснительной записке за подписью спикера регионального парламента Валерия Лидина уточняется, что принятие проекта постановления потребует при формировании бюджета Пензенской области на предстоящий трехлетний период включить дополнительные расходы в размере 1 млн. 680 тыс. рублей ежегодно.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии со ст. 21 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области», лицам, замещающим государственные должности без отрыва от основной деятельности, предоставляется компенсационная выплата, связанная с возмещением расходов на осуществление депутатской деятельности. Ее сумма устанавливается региональным парламентом на очередной финансовый год.

Изначально планировалось, что в 2020 году ежемесячная выплата, как и раньше, будет составлять 5 тыс. рублей. Однако при обсуждении данного вопроса на 24-й очередной сессии, состоявшейся 11 октября, губернатор Иван Белозерцев предложил увеличить ее размер.

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