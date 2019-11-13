Юрий Ильин покидает пост вице-мэра Пензы
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Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин покидает занимаемый пост.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Последний рабочий день Юрия Олеговича — пятница, 15 ноября», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.
В мэрии пояснили, что увольнение Юрия Ильина связано с его переходом на другую работу.
«Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству временно будет возложено на [вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам] Агамагомедова Магомеда Курбановича», — уточнили в пресс-службе.
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Ильин Юрий Олегович родился в Пензе 10 ноября 1984 года.
В 2007 году с отличием окончил Пензенский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С августа по ноябрь 2007 года являлся ведущим специалистом отдела городского хозяйства администрации Заречного.
С ноября 2007 года по июль 2008 года занимал пост начальника отдела по реформированию ЖКХ, затем — до января 2010 года — был начальником отдела по развитию ЖКХ администрации Заречного.
С января 2010 года по июль 2011 года — начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Заречного.
С июля 2011 года — врио начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, в сентябре 2013 года избавился от приставки врио в данной должности.
После создания в начале 2014 года министерства строительства и ЖКХ Пензенской области занимал должность заместителя министра – начальника управления ЖКХ.
С 22 сентября 2014 года — заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству.