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Юрий Ильин покидает пост вице-мэра Пензы

14:29 | 13.11.2019 | Политика

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Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин покидает занимаемый пост.

Юрий Ильин покидает пост вице-мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Последний рабочий день Юрия Олеговича — пятница, 15 ноября», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии пояснили, что увольнение Юрия Ильина связано с его переходом на другую работу.

«Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству временно будет возложено на [вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам] Агамагомедова Магомеда Курбановича», — уточнили в пресс-службе.

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Ильин Юрий Олегович родился в Пензе 10 ноября 1984 года.

В 2007 году с отличием окончил Пензенский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С августа по ноябрь 2007 года являлся ведущим специалистом отдела городского хозяйства администрации Заречного.

С ноября 2007 года по июль 2008 года занимал пост начальника отдела по реформированию ЖКХ, затем — до января 2010 года — был начальником отдела по развитию ЖКХ администрации Заречного.

С января 2010 года по июль 2011 года — начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Заречного.

С июля 2011 года — врио начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, в сентябре 2013 года избавился от приставки врио в данной должности.

После создания в начале 2014 года министерства строительства и ЖКХ Пензенской области занимал должность заместителя министра – начальника управления ЖКХ.

С 22 сентября 2014 года — заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству.

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