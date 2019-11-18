EN
15:17:15 Понедельник, 18 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Руководители пензенских министерств отчитаются о результатах работы за 2019 год

09:29 | 18.11.2019 | Политика

Печать

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от руководителей региональных министерств и ведомств отчитаться о предварительных результатах работы за 2019 год.

Руководители пензенских министерств отчитаются о результатах работы за 2019 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До 15 декабря подготовить доклады о проделанной работе за 2019 год: какие задачи выполнены, какие проблемы остались нерешенными, по какой причине, кто виноват», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 18 ноября.

Глава региона особо обратил внимание на то, что чиновники должны нести персональную ответственность за провалы на своих участках работы.

Иван Белозерцев поручил первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной, которая также временно исполняет обязанности вице-губернатора, проследить за тем, чтобы был составлен график представления отчетов о деятельности министерств.

По его словам, на этих мероприятиях обязательно должны присутствовать кураторы из числа зампредов областного правительства.

Губернатор отметил, что некоторые собрания посетит лично.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на улице Минской иномарка сбила пенсионерку Темпы строительства новых корпусов детсадов в Пензе вызывают опасения
В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое подростков В Пензе нетрезвые пассажиры лифта вывели из строя оборудование и пытались выломать двери
Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве сына Более 1,6 млн. рублей выплачено пензенцам в виде компенсаций за приставки для цифрового ТВ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама