Руководители пензенских министерств отчитаются о результатах работы за 2019 год Политика

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от руководителей региональных министерств и ведомств отчитаться о предварительных результатах работы за 2019 год.

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«До 15 декабря подготовить доклады о проделанной работе за 2019 год: какие задачи выполнены, какие проблемы остались нерешенными, по какой причине, кто виноват», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 18 ноября.

Глава региона особо обратил внимание на то, что чиновники должны нести персональную ответственность за провалы на своих участках работы.

Иван Белозерцев поручил первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной, которая также временно исполняет обязанности вице-губернатора, проследить за тем, чтобы был составлен график представления отчетов о деятельности министерств.

По его словам, на этих мероприятиях обязательно должны присутствовать кураторы из числа зампредов областного правительства.

Губернатор отметил, что некоторые собрания посетит лично.