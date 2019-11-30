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Лидин назвал поведение Вдонина дискредитирующим «Единую Россию»

21:19 | 30.11.2019 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Секретарь пензенского реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин заявил, что поведение депутата от избирательного округа №13 Владимира Вдонина, попавшегося пьяным за рулем, дискредитирует партию и депутатский корпус регионального парламента.

Лидин назвал поведение Вдонина дискредитирующим «Единую Россию»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поведение Владимира Васильевича [Вдонина] является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба реготделения партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 ноября Владимир Вдонин был задержан в Пензе сотрудниками правоохранительных органов за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

При этом, по словам ответственного секретаря комиссии «Единой России» по этике Евгения Ревенко, он имел при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.

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