Лидин назвал поведение Вдонина дискредитирующим «Единую Россию» Политика

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Секретарь пензенского реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин заявил, что поведение депутата от избирательного округа №13 Владимира Вдонина, попавшегося пьяным за рулем, дискредитирует партию и депутатский корпус регионального парламента.

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«Поведение Владимира Васильевича [Вдонина] является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба реготделения партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 ноября Владимир Вдонин был задержан в Пензе сотрудниками правоохранительных органов за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

При этом, по словам ответственного секретаря комиссии «Единой России» по этике Евгения Ревенко, он имел при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.