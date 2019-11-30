Депутат из Пензы Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» за пьяную езду Политика

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от избирательного округа №13, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин, попавшийся на пьяной езде, будет исключен из «Единой России» и фракции в региональном парламенте. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», ответственный секретарь комиссии партии по этике, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

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«Сегодня в Пензенской области задержан депутат Вдонин. Член нашей фракции в Законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции трагедии удалось избежать. Такое поведение аморально и недопустимо. Вдонин будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции», — заявил он.

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Единоросс добавил, что возьмет это разбирательство под личный контроль.

«Еще раз хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает, займитесь чем-то другим. Ну а кто преступил черту закона, ответит по всей строгости», — цитирует Евгения Ревенко пресс-служба «Единой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 сентября 2017 года Владимир Вдонин был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по одномандатному округу №13.

На первой организационной сессии включен в состав комитета по экономической политике.

Входит в регполитсовет «Единой России».