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Депутат из Пензы Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» за пьяную езду

19:57 | 30.11.2019 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от избирательного округа №13, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин, попавшийся на пьяной езде, будет исключен из «Единой России» и фракции в региональном парламенте. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», ответственный секретарь комиссии партии по этике, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

Депутат из Пензы Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» за пьяную езду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня в Пензенской области задержан депутат Вдонин. Член нашей фракции в Законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции трагедии удалось избежать. Такое поведение аморально и недопустимо. Вдонин будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции», — заявил он.

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Единоросс добавил, что возьмет это разбирательство под личный контроль.

«Еще раз хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает, займитесь чем-то другим. Ну а кто преступил черту закона, ответит по всей строгости», — цитирует Евгения Ревенко пресс-служба «Единой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 сентября 2017 года Владимир Вдонин был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по одномандатному округу №13.

На первой организационной сессии включен в состав комитета по экономической политике.

Входит в регполитсовет «Единой России».

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