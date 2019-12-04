Иван Белозерцев удостоен благодарности президента России Политика

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

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Полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил ее руководителю субъекта федерации в ходе рабочего визита в Пензу в начале совещания, посвященного предварительным итогам первого года реализации нацпроектов.

В свою очередь Иван Белозерцев выразил признательность за то, что таким образом отмечена работа всей команды пензенского правительства.

«Хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оценку труда коллектива, который я возглавляю», — сказал губернатор.