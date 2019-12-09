Стартовал конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области Политика

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области объявило о начале приема документов для участия в конкурсном отборе в резерв управленческих кадров региона.

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Он стартовал в понедельник, 9 декабря, и продлится ровно месяц.

Отбор проводится на должности руководителей государственных предприятий и учреждений, а также организаций регионального значения с долей собственности Пензенской области 25% и более по таким отраслям, как здравоохранение, образование и наука, культура и туризм, социальное развитие, труд и занятость населения, спорт и физическая культура, безопасность и правопорядок, строительство и ЖКХ.

Среди обязательных требований к соискателям — наличие гражданства РФ, высшего образования и стажа управленческой деятельности не менее трех лет, а также отсутствие судимости.

Кроме того, действует возрастное ограничение — участнику конкурсного отбора должно быть от 25 до 50 лет.

Планируется, что в феврале будет проведена углубленная диагностика профессиональных и личностных качеств кандидатов, состоятся индивидуальные собеседования.