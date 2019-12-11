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Виктор Кувайцев прибыл в Китай в составе российской рабочей группы

19:44 | 11.12.2019 | Политика

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Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев прибыл в Китай в составе совместной рабочей группы представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой.

Виктор Кувайцев прибыл в Китай в составе российской рабочей группы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рабочая группа сформирована в рамках международного проекта «Волга-Янцзы», который объединяет в себе развитие взаимовыгодного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и китайскими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы», — пояснил он.

Виктор Кувайцев уточнил, что в состав российской делегации вошли представители Москвы, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Воронежской и Оренбургской областей.

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«Благодаря сотрудничеству между странами удается реализовать ряд важнейших проектов в области экономики, культуры, образования и туризма. Уверен, что результатами совместной работы станут новые проекты, которые укрепят существующее взаимодействие», — добавил первый зампред регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 мая 2019 года между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Аньхой был заключен меморандум о сотрудничестве.

Церемония его подписания состоялась в Чебоксарах в ходе заседания совета по взаимодействию регионов Приволжского федерального округа и территорий верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

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