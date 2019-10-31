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Подписан контракт с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным

10:15 | 31.10.2019 | Политика

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Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин, представляющий муниципальное образование, и Андрей Лузгин как глава администрации города, назначенный на эту должность решением гордумы седьмого созыва от 25 октября 2019 года по результатам конкурса, заключили контракт в четверг, 31 октября.

Подписан контракт с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным

Фото: пресс-служба администрации Пензы

В соответствии с ним, Андрей Лузгин назначается на должность муниципальной службы — глава администрации Пензы — на срок полномочий гордумы седьмого созыва.

«Работа по настоящему контракту является для главы администрации основной», — говорится в документе.

В нем указано, что мэр руководит администрацией на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции уставом города и данным контрактом.

«Глава администрации подконтролен и подотчетен Пензенской городской думе», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс на замещение должности мэра состоялся 21 октября. В нем приняли участие четыре человека — депутат Законодательного собрания области, коммунист Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района, либерал-демократ Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы, единоросс Денис Леонтьев и беспартийный первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

В соответствии с решением конкурсной комиссии, все кандидаты были допущены до сессии гордумы, чтобы на ней они могли представить свои программы развития Пензы.

25 октября перед депутатами выступили только три кандидата — Георгий Камнев, Андрей Лузгин и Иван Кирюхин. Денис Леонтьев на сессию не явился.

Сначала тайное голосование провели с помощью электронной системы. Однако процедура была нарушена, поскольку кто-то из депутатов поддержал более одного кандидата. В итоге было решено использовать бумажные бюллетени. Голоса распределились следующим образом: Андрея Лузгина поддержали 20 депутатов из 34 присутствовавших, Георгия Камнева — 12, Ивана Кирюхина — один. Денис Леонтьев не получил ни одного голоса. Один бюллетень был признан недействительным.

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