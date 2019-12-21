Лузгин не видит острой необходимости кардинально менять кадровый состав мэрии Пензы Политика

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин не видит острой необходимости кардинально менять кадровый состав мэрии.

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«Два месяца прошло с моего избрания на должность главы администрации города Пензы. С моей точки зрения, срок очень маленький. Какие-то далеко идущие выводы делать, наверное, преждевременно. Были вопросы относительно планируемых кадровых изменений. Сразу скажу о том, что мы не произвели этих изменений перед Новым годом. Для городской администрации этот период времени традиционно, наверное, самый загруженный в течение года, достаточно тяжелый, плюс погодные условия», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

По словам Андрея Лузгина, «все изменения, если они и будут производиться, будут после Нового года — в январе, в феврале».

«В целом, на мой взгляд, у нас нет какой-то острой необходимости менять состав администрации кардинально. Вопрос, наверное, все-таки в философии, в подходе, в тех принципах, которыми мы руководствуемся, а не в тех людях, которые работают», — пояснил мэр.