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Лузгин не видит острой необходимости кардинально менять кадровый состав мэрии Пензы

11:15 | 21.12.2019 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин не видит острой необходимости кардинально менять кадровый состав мэрии.

Лузгин не видит острой необходимости кардинально менять кадровый состав мэрии Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Два месяца прошло с моего избрания на должность главы администрации города Пензы. С моей точки зрения, срок очень маленький. Какие-то далеко идущие выводы делать, наверное, преждевременно. Были вопросы относительно планируемых кадровых изменений. Сразу скажу о том, что мы не произвели этих изменений перед Новым годом. Для городской администрации этот период времени традиционно, наверное, самый загруженный в течение года, достаточно тяжелый, плюс погодные условия», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

По словам Андрея Лузгина, «все изменения, если они и будут производиться, будут после Нового года — в январе, в феврале».

«В целом, на мой взгляд, у нас нет какой-то острой необходимости менять состав администрации кардинально. Вопрос, наверное, все-таки в философии, в подходе, в тех принципах, которыми мы руководствуемся, а не в тех людях, которые работают», — пояснил мэр.

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