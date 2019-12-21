В Пензе расставят приоритеты в решении проблем развития городского хозяйства Политика

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Приоритеты в решении проблем развития городского хозяйства предстоит расставить в Пензе. Об этом заявил мэр Андрей Лузгин.

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«Достаточно много нерешенных вопросов в различных сферах, и, к сожалению, у нас отсутствует какая-то планомерная работа в решении этих проблем. Мы единовременно не сможем решить все проблемы в сфере ЖКХ, построить все дороги, построить все детские сады. У нас на это просто нет ресурсов в бюджете. Наша задача — планировать нашу работу, определять приоритеты от самых острых проблем к наименее острым и решать их последовательно, донося до людей информацию, когда и что конкретно изменится у них во дворе, у них около дома, на тех дорогах, по которым они ездят», — сказал Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Он выразил мнение, что в настоящее время задачи в городском хозяйстве решаются циклично.

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«То есть мы что-то сделали, остановились. И самих этих планов долгосрочных нет, и граждане не понимают — нельзя зайти на какой-то ресурс [и посмотреть], когда конкретно будет отремонтирован мой двор или будет построена моя дорога. Хотя по многим инициативам и по многим национальным проектам у нас есть уже лимиты бюджета, мы вполне можем выстраивать эти приоритеты», — пояснил глава администрации Пензы.

По словам Андрея Лузгина, когда приоритеты будут расставлены, станет проще реагировать на изменение текущей ситуации, в том числе перенаправлять ресурсы на более важные задачи или добавлять новые при появлении дополнительных финансовых средств.

«Не все можно решить единовременно, но самая важная наша задача — это иметь план, по которому мы будем двигаться», — отметил он.