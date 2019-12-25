Иван Белозерцев ответил на вопрос о втором губернаторском сроке Политика

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, полномочия которого истекают в сентябре 2020 года, ответил на вопрос о том, планирует ли он идти на второй срок.

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«Это не от меня зависит. Это зависит от жителей Пензенской области, от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации», — сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве региона в среду, 25 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что его задача — работать добросовестно в интересах людей.

«Я это делал и буду делать», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.

В соответствии с уставом Пензенской области, губернатор избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона исчисляется со дня вступления в должность.