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Утверждено положение об управлении транспорта Пензенской области

10:12 | 30.12.2019 | Политика

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Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Положение об управлении транспорта Пензенской области утверждено постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утверждено положение об управлении транспорта Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, вновь создаваемое управление будет являться исполнительным органом государственной власти Пензенской области, уполномоченным осуществлять в установленном порядке реализацию госполитики в сфере транспорта и безопасности дорожного движения.

Возглавлять его будет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности губернатором.

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Управление будет иметь статус юридического лица. При этом его структуру и предельную численность работников предстоит утверждать правительству Пензенской области.

Располагаться новый орган госвласти региона будет по адресу: Пенза, улица Московская, 75.

В полномочия управления будет входить организация обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 декабря 2019 года губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, в соответствии с которым министерство промышленности, транспорта и инновационной политики надлежит переименовать в министерство промышленности и инновационной политики.

Полномочия в области транспорта решено передать вновь создаваемому управлению транспорта Пензенской области.

Обязанности начальника управления возложены на Сергея Буйлова.

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