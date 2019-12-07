Транспортное управление во главе с Буйловым выведут из состава пензенского Минпрома Политика

Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Управление транспорта Пензенской области станет самостоятельным органом исполнительной власти региона. Постановление о его создании губернатор Иван Белозерцев подписал в минувшую пятницу, 6 декабря.

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Новому ведомству будут переданы полномочия в области транспорта, которые в настоящее время реализует министерство промышленности, транспорта и инновационной политики, которое будет называться по-новому — министерство промышленности и инновационной политики.

Обязанности начальника управления транспорта Пензенской области решено возложить на Сергея Буйлова, который с 2010 по 2014 годы возглавлял управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области, с февраля 2016 года занимал должность гендиректора ОАО «Пензенское объединение автовокзалов», а в мае 2019-го стал заместителем министра – начальником управления транспортного обслуживания Минпрома региона.

Министру Михаилу Торгашину поручено совершить юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией органа исполнительной власти, переименованием возглавляемого ведомства, утверждением предельной численности работников, структуры и штатного расписания управления и министерства.

В свою очередь министерство финансов Пензенской области должно подготовить предложения по внесению изменений в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в связи с созданием управления транспорта.