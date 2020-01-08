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Валерий Лидин обозначил планы Ассоциации законодателей ПФО на 2020 год

10:33 | 08.01.2020 | Политика

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Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин обозначил планы совещательного и консультативного органа на 2020 год.

Валерий Лидин обозначил планы Ассоциации законодателей ПФО на 2020 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение года с коллегами планируем обсудить широкий спектр тем, которые актуальны для регионов Поволжья. Так, в Ульяновске будут затронуты аспекты развития системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения, а также совершенствования нормативно-правового регулирования стратегического планирования на уровне муниципальных образований», — пояснил спикер регионального парламента.

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Он добавил, что в Оренбурге речь пойдет о практике нормативно-правового регулирования различных вопросов при реализации стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, среди прочего намечено затронуть тему развития внутреннего туризма.

«В Республике Мордовия дискуссия будет посвящена обеспечению доступности дошкольного образования детей в рамках реализации национального проекта «Образование». Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин доложит о совершенствовании нормативного правового регулирования мероприятий по повышению производительности труда, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в данной сфере», — сказал Валерий Лидин.

По его словам, Пенза примет представителей ассоциации в III квартале 2020 года — в ходе заседания планируется обсудить вопросы развития агропромышленного комплекса как основы продовольственной безопасности регионов ПФО, а также направления совершенствования законодательства в сфере лесного хозяйства, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

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