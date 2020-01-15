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Белозерцев и Лидин примут участие в церемонии оглашения послания президента России

10:10 | 15.01.2020 | Политика

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Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин примут участие в совместном заседании палат Федерального Собрания РФ, в ходе которого президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием. Об этом сообщили в штабе пензенских единороссов.

Белозерцев и Лидин примут участие в церемонии оглашения послания президента России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы Кремля, послание будет оглашено в 12.00 в центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1,3 тыс. приглашенных.

Это сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства страны, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели законодательных собраний, представители традиционных конфессий, общественные деятели и руководители крупнейших СМИ.

Для освещения мероприятия аккредитованы около 900 российских и зарубежных журналистов.

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