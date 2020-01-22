Леонид Левин поблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу Политика

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Леонид Левин, который впервые был избран депутатом Госдумы России в декабре 2011 года, а в 2016-м прошел в седьмой созыв от Пензенской области по 147-му лермонтовскому одномандатному округу, поблагодарил коллег за 8 лет совместной работы.

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«Я хотел поблагодарить вас всех за совместное конструктивное сотрудничество. Мы смогли принять много важных, необходимых законов — с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения развития информационных технологий. Уверен, что эта работа в Государственной думе будет продолжена», — сказал он в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента в среду, 22 января.

Отдельные слова признательности Леонид Левин выразил спикеру Вячеславу Володину, представителям всех фракций и председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову «за возможность реализовать себя на профессиональном поприще».

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Комментируя свое назначение на должность заместителя руководителя аппарата правительства России, Леонид Левин пообещал отдавать все силы работе.

«Остаюсь вашим братом в хорошем смысле слова», — отметил он, добавив, что приложит все усилия для того, чтобы взаимодействие аппарата правительства и Госдумы было максимально эффективным.

После этого к Леониду Левину обратился Вячеслав Володин.

«Леонид Леонидович, мои коллеги из президиума просят Вас не менять номер телефона», — пошутил он.

«Мы рассчитываем на Вас. Надеемся, что с Вашим участием аппарат правительства будет еще более эффективен, и Вы свое профессиональное плечо подставите председателю правительства [Михаилу Мишустину]», — сказал Вячеслав Володин.