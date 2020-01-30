Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте»

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе онлайн-трансляции, которая состоится в среду, 5 февраля.
Она будет организована на странице регионального правительства.
«Вопросы главе региона можно задать уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.
Предполагается, что онлайн-трансляция начнется в 9.00.
20 декабря 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе онлайн-трансляции ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники». Она была организована в группе, посвященной региону.
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