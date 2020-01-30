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Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте»

09:19 | 30.01.2020 | Политика

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе онлайн-трансляции, которая состоится в среду, 5 февраля.

Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она будет организована на странице регионального правительства.

«Вопросы главе региона можно задать уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.

Предполагается, что онлайн-трансляция начнется в 9.00.

20 декабря 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе онлайн-трансляции ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники». Она была организована в группе, посвященной региону.

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