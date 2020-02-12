Белозерцев вошел в «красную» зону рейтинга политической устойчивости губернаторов Политика

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в «красную» зону рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», составленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг».

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Всего в этой группе оказались 13 руководителей субъектов РФ, у которых, по мнению экспертов, существует высокая вероятность отставки. Кроме пензенского губернатора, это Валерий Радаев (Саратовская область), Александр Богомаз (Брянская область), Сергей Ситников (Костромская область), Алексей Островский (Смоленская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Владимир Илюхин (Камчатский край), Вячеслав Битаров (Северная Осетия – Алания), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Владимир Сипягин (Владимирская область), Сергей Гапликов (Коми) и Игорь Орлов (Архангельская область).

Анализируя шансы действующих глав регионов сохранить за собой занимаемые должности, эксперты оценили их по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка руководителя субъекта РФ, тем больше вероятность, что он останется на своем посту.

Критерии с 1 по 6 являлись «бонусными» и прибавляли баллы губернаторам, а с 7 по 9 — «штрафными», то есть негативно влияли на конечную оценку.

Как отмечается в пояснительной записке, перед предстоящими выборами Иван Белозерцев, срок полномочий которого истекает в 2020 году, пока не может похвастаться значительными успехами. Количество набранных им баллов по сравнению с прошлым рейтингом, выпущенном в сентябре 2019 года, уменьшилось с 12 до 10.

По первому критерию «Поддержка внутри «Политбюро 2.0» у Ивана Белозерцева осталось 4 балла из 10 возможных, по второму — «Наличие у губернатора под управлением большого проекта» — 2 балла из пяти.

По третьему критерию — «Экономическая привлекательность региона» — значение также осталось неизменным: 3 балла из трех возможных. Это означает слабую привлекательность региона для элитных групп.

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По критерию «Окончание полномочий» у Ивана Белозерцева 0 баллов из трех, что свидетельствует о приближении выборов.

Как и раньше, по пятому критерию — «Наличие у губернатора уникального позиционирования» — глава Пензенской области получил единицу из 3 возможных баллов, что характеризует его как «губернатора-функционера», а по «Качеству политического менеджмента» он ухудшил результат с 2 баллов до 1 из пяти возможных.

По «штрафным» показателям «Конфликты губернатора на федеральном уровне», а также «Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» оценка осталась 0 баллов.

По критерию «Конфликты губернатора на региональном уровне» она ухудшилась с 0 баллов до -1. Это означает наличие тлеющего элитного конфликта.