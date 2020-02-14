Конференция пензенского реготделения «Справедливой России» пройдет в ближайшие три недели Политика

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Вопрос об избрании нового председателя совета пензенского регионального отделения «Справедливой России» будет рассмотрен на конференции, которую планируется провести в ближайшие три недели. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил действующий руководитель реготделения партии, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута.

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По его словам, сначала предстоит созвать собрания местных отделений «Справедливой России», действующих в Пензенской области, для избрания делегатов на конференцию регионального отделения, после чего будет определена ее дата.

Валерий Плахута добавил, что на пост председателя совета пензенского реготделения партии претендует заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Очкина, кандидатуру которой рекомендовал президиум Центрального совета «Справедливой России».

«На конференции будет принято решение об ее избрании», — сказал собеседник агентства, отметив, что с учетом согласования кандидатуры Анны Очкиной в Москве можно с большой долей вероятности говорить о том, что она возглавит региональное отделение.