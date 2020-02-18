Депутаты не стали рассматривать вопросы об уставе Пензы и шестом вице-мэре Политика

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Постоянная комиссия пензенской гордумы по местному самоуправлению на заседании 18 февраля не стала рассматривать вопросы о внесении изменений в устав города и о новой структуре мэрии, которые изначально были включены в повестку.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к депутатам, заместитель председателя постоянной комиссии Денис Желиховский объявил, что на основании письма главы города Владимира Мутовкина предлагается снять с повестки вопрос об уставе.

В свою очередь Владимир Мутовкин пояснил, что, по его мнению, «устав надо еще дорабатывать».

«Я внес это предложение, я его и отзываю. Регламентом это предусмотрено», — отметил он.

После того как члены комиссии проголосовали за исключение данного вопроса из повестки, Денис Желиховский сообщил, что аналогичное письмо поступило от главы администрации Пензы Андрея Лузгина относительно изменений, касающихся структуры мэрии, которые также планировалось обсудить на заседании.

В результате этот вопрос тоже был снят с повестки дня.

Читайте также

Герман Дорофеев назначен вице-мэром Пензы

Согласно материалам, предоставленным пресс-службой гордумы Пензы журналистам, предлагаемые изменения предусматривали, в частности, что у главы администрации города будет не пять, а шесть заместителей.

Это вице-мэр по организации деятельности администрации, а также заместители главы по градостроительным вопросам; по экономике, инвестициям и развитию предпринимательства; по городскому хозяйству; по земельным, жилищным и имущественным вопросам; по социальной политике и развитию местного самоуправления.