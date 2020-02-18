Герман Дорофеев назначен вице-мэром Пензы Политика

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Бывший директор ГУП «Областная газоэнергетическая компания» («ОГЭК») Герман Дорофеев назначен заместителем главы администрации Пензы. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Многим, наверняка, он знаком по своим предыдущим местам работы», — сказал Андрей Лузгин в ходе еженедельного совещания в мэрии утром во вторник, 18 февраля.

Он уточнил, что Герман Дорофеев будет курировать работу муниципальных предприятий, закупки, распоряжение имуществом и осуществление земельного контроля.

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Андрей Лузгин выразил надежду на то, что накопленный опыт позволит вице-мэру быстро войти в курс дела.

«Коллеги, прошу всяческое содействие, помощь оказывать», — добавил глава администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени у главы администрации Пензы Андрея Лузгина было четверо заместителей.

Должность первого вице-мэра занимает Виталий Макаров. Заместителями главы администрации Пензы являются: по социальной политике и местному самоуправлению — Сергей Волков, по городскому хозяйству — Денис Леонтьев, по земельным и градостроительным вопросам — Магомед Агамагомедов.