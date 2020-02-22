Управделами пензенского губернатора планирует купить два седана за 4 млн. рублей Политика

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» планирует приобрести два легковых автомобиля бизнес-класса 2020 года выпуска за счет средств регионального бюджета.

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Электронный аукцион по определению поставщика объявлен на официальном портале госзакупок в минувшую пятницу, 21 февраля.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн. 70 тыс. рублей.

В соответствии с техническим заданием, автомобили должны иметь бензиновый двигатель с рабочим объемом не менее 2,5 литра и мощностью не менее 181 лошадиной силы.

Среди других требований — автоматическая коробка передач, монопривод, наличие ABS, BAS, EBD, антипробукосовчной системы, а также обивка сидений кожей.

Электронный аукцион назначен на 4 марта.