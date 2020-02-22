В Пензе за счет бюджета покупают рюмки и другие изделия из хрусталя за 1 млн. рублей Политика

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» планирует потратить около 1 млн. рублей из регионального бюджета на сувенирную продукцию из хрусталя.

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Электронный аукцион по определению поставщика объявлен на официальном портале госзакупок 20 февраля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 945 тыс. 300 рублей.

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В техническом задании перечислено 27 позиций. Среди них — наборы рюмок, стопок для водки, стаканов для виски, квасники, чайные стаканы и бокалы. Помимо этого, заказчик намерен приобрести различные вазы и декоративные корзинки.

В числе прочего управлению делами пензенского губернатора требуется настольный фигурный сувенир из цветного хрусталя с изображением Спасского кафедрального собора весом не менее 1 кг.

Изображение этого собора также должно присутствовать на одной из ваз для цветов, вес которой превышает 6 кг.

Некоторые позиции предусматривают покупку сразу нескольких товаров одного наименования. В частности, намечено приобрести 50 хрустальных наборов, в каждом из которых по два чайных стакана, и 48 ваз для сервировки стола из бесцветного хрусталя.

Электронный аукцион назначен на 3 марта.