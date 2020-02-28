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Глава Пензы считает некорректным задавать чиновникам вопросы, к которым они не готовы

13:59 | 28.02.2020 | Политика

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Владимир Мутовкин считает некорректным задавать на заседаниях представителям мэрии вопросы, к которым те не готовы. Об этом он заявил в начале 7-й очередной сессии в пятницу, 28 февраля, после того, как депутат от КПРФ Александр Трутнев вернулся к разговору, состоявшемуся на заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительной деятельности.

Глава Пензы считает некорректным задавать чиновникам вопросы, к которым они не готовы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На последней комиссии по градостроительству я с удивлением узнал, что я не могу задавать вопросы начальнику УМИ [управления муниципального имущества]. [...] Вы сказали, что я не подписывал контракт с данным человеком. Сегодня у нас сессия. Выступающие — все, которые будут выступать, — я с ними не подписывал контракт. У меня к Вам вопрос: я могу им задавать вопросы или нет?» — поинтересовался депутат у главы города.

В ответ на это Владимир Мутовкин пояснил, что задавать вопросы можно, но не все.

«Да, Вы, конечно, можете задавать вопросы, но требовать отчета в режиме онлайн без предварительной подготовки людей к этому вопросу, я думаю, это просто некорректно с Вашей стороны, а Вы требовали именно отчета по тем или иным вопросам. Естественно, человек, которому предварительно не обозначили эти вопросы, не обязан все это держать в голове. Тем более человек, обладающий таким большим объемом информации совершенно разносторонней», — сказал глава Пензы.

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