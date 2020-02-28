В Пензе депутаты сохранят мандаты при несущественных ошибках в справках о доходах Политика

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Меры ответственности, не предполагающие досрочного прекращения полномочий, теперь могут быть применены к депутату Пензенской городской думы, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение данных является несущественным.

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Соответствующие изменения внесены в решение гордумы №1141-48/5 «О мерах по реализации отдельных положений федерального законодательства в части противодействия коррупции» в ходе 7-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

Как пояснил прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин, до настоящего времени была только одна мера ответственности — досрочное прекращение полномочий.

Он особо обратил внимание на то, что действующим законодательством отличие существенного нарушения от несущественного не определено.

«То есть это оценочное понятие», — сказал прокурор, добавив, что решение в каждом случае будет приниматься по совокупности обстоятельств.

В итоге депутаты поддержали предложенные изменения.

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Согласно проекту решения, вводятся такие меры ответственности, как предупреждение, освобождение депутата от должности в гордуме или от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должности или исполнять полномочия на постоянной основе в гордуме до прекращения срока полномочий.

Они будут применяться на основании обращения губернатора Пензенской области, правоохранительных и иных государственных органов.

Конкретную меру ответственности будет определять комиссия гордумы по соблюдению депутатами ограничений и запретов.

Окончательное решение предстоит принимать Пензенской городской думе, для которой решение комиссии будет носить рекомендательный характер.