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Мэр Пензы заявил, что доступен для решения проблем граждан в любое время суток

18:02 | 28.02.2020 | Политика

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин заявил, что доступен для решения проблем граждан в любое время суток.

Мэр Пензы заявил, что доступен для решения проблем граждан в любое время суток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мой кабинет и мой телефон для всех депутатов доступны в любое время суток. Звоните, заходите, если Вас интересуют проблемы жителей города», — сказал он в ходе 7-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

Мэр пояснил, что на многие вопросы у него нет ответа «прямо здесь и сейчас», но он готов разбираться в конкретных ситуациях.

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Так, он заверил депутата от «Справедливой России» Людмилу Коломыцеву, что к понедельнику, 2 марта, вместе с подчиненными изучит положение дел по дому №11 на улице 9 Января, который планировалось расселить как аварийный еще к октябрю 2019 года.

Людмилу Коломыцеву интересовало, в частности, как последние изменения в Жилищном кодексе РФ скажутся собственниках, недавно оформивших права на недвижимость.

Судьба жильцов этого дома также интересовала депутата от КПРФ Александра Трутнева.

«Снесли весь квартал, остался один дом», — заметил он, добавив, что «6 лет уже проблема решается».

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