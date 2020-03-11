Анкеты 15 пензенцев стали доступны на сайте конкурса «Лидеры России. Политика» Политика

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Анкеты 15 жителей Пензенской области — 12 мужчин и трех женщин — стали доступны на сайте конкурса «Лидеры России. Политика» после регистрации, подтверждения участниками своих личных данных, загрузки видеоинтервью и эссе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявки на участие подали заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков и руководитель отдела информационных технологий и ресурсов Пензастата Евгений Гришин.

Помимо этого, за победу поборются генеральные директора трех обществ с ограниченной ответственностью: «Перуново колесо» — Вадим Сердовинцев, «Научно-производственное объединение «Пензенский электромеханический завод» — Роман Амстиславский и «Инвест-Торг» — Кирилл Метальников.

Также на конкурс зарегистрировались коммерческий директор ООО «Конвент» Виктор Кузнецов, заместитель гендиректора ООО «Спецтехимпорт» Иван Фомин, первый замруководителя ООО «Стройтех» Игорь Байдаров, исполнительный директор ООО «ЛесКом» Алексей Семенов, замдиректора по развитию АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» Игорь Конопатин, начальник цеха АО «Тандер» Антон Болдырев и автор блога «Чиновник 2.0» Алексей Исаев.

Кроме того, регион представляют главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации реготделения Фонда социального страхования РФ Наталия Кашкина, ведущий специалист-эксперт юротдела управления Федерального казначейства по Пензенской области Марина Степанова и президент общественной организации «Светлый путь» Светлана Ливенцева.

Интернет-пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, предлагается поддержать конкурсантов. Сделать свой выбор можно только один раз до 17.59 четверга, 19 марта.

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При этом регистрация на конкурс пока продолжается. На данный момент процедуру в целом по стране прошли свыше 25 тыс. человек. Из них более 11 тыс. заполнили анкету, около 4 тыс. — блок «Мои достижения», менее 2 тыс. участников загрузили видео.

Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится впервые. Его целью является выявление перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

К участию допускаются граждане России в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование.

Ожидается, что по итогам отборочных этапов в финал пройдут до 500 человек.

Победители станут слушателями образовательной программы по развитию общественно-политических лидеров, реализуемой мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», и получат персональных наставников.