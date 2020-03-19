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«Бахметьевский завод» поставит в пензенское правительство хрусталь на 945 тыс. рублей

13:56 | 19.03.2020 | Политика

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Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» в лице начальника Владимира Орешкина заключило с никольским обществом с ограниченной ответственностью «Бахметьевский завод» в лице генерального директора Игоря Янишевского контракт на поставку сувенирной продукции из хрусталя на сумму 945 тыс. 300 рублей.

«Бахметьевский завод» поставит в пензенское правительство хрусталь на 945 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, он подписан по результатам электронного аукциона, который был признан несостоявшимся, поскольку на него поступила единственная заявка. Контракт заключен по начальной (максимальной) цене.

Спецификация содержит 27 различных позиций. Среди них — наборы рюмок, стопок и стаканов, квасники и бокалы. Помимо этого, заказчик получит различные вазы и декоративные корзинки.

В числе прочего управление делами пензенского губернатора заказало настольный фигурный сувенир из цветного хрусталя с изображением Спасского кафедрального собора весом 1 кг.

Изображение этого собора также должно присутствовать на одной из ваз для цветов, вес которой превышает 6 кг.

Некоторые позиции предусматривают покупку сразу нескольких товаров одного наименования. В частности, госучреждение должно получить 50 хрустальных наборов, в каждом из которых по два чайных стакана, и 48 ваз для сервировки стола из бесцветного хрусталя.

Товар будет оплачен за счет средств бюджета Пензенской области.

В соответствии с контрактом, продукция из хрусталя должна быть доставлена на склад заказчика, расположенный по адресу: Пенза, улица Московская, 75.

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