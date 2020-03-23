Александр Утин освободил должность начальника управления ЖКХ Пензы Политика

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Александр Утин освободил должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы администрации города Анастасия Соборникова.

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«Контракт расторгнут по соглашению сторон», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что последним рабочим днем Александра Утина на посту главы УЖКХ стало 18 марта — он оставил занимаемый пост спустя ровно год после своего назначения.

Анастасия Соборникова добавила, что и.о. начальника УЖКХ Пензы назначен заместитель руководителя управления Виталий Кузькин, который исполнял обязанности в период отпуска Александра Утина, предшествовавшего расторжению контракта.