В Пензе за год на отлов и содержание безнадзорных животных потрачено более 1 млн. рублей Общество

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Бюджетные средства в размере 1 млн. 91 тыс. рублей потрачены на отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных в Пензе в 2019 году. Об этом сообщил заместитель начальника городского УЖКХ Виталий Кузькин, исполняющий обязанности руководителя управления.

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«Всего в 2019 году было отловлено 844 безнадзорных животных, из них стерилизовано и отпущено в места обитания — 283», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в четверг, 12 марта.

Виталий Кузькин добавил, что 561 животное было подвергнуто эвтаназии.

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И.о. начальника управления ЖКХ Пензы напомнил, что отлов производится специализированной организацией рано утром, когда на улице нет детей, при этом применяются приспособления и материалы, исключающие травмы, увечья и гибель животных.

«Отстрел безнадзорных животных на территории города Пензы запрещен», — подчеркнул он.

Виталий Кузькин пояснил, что в рамках муниципального контракта этой работой занимается МУП по очистке города, располагающее пунктом передержки на улице Осенней — в районе полигона ТБО.

«С начала 2020 года поступило 120 заявок на отлов безнадзорных животных. По сведениям МУПа, отловлено более 50 особей», — отметил докладчик.