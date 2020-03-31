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Управделами пензенского губернатора заключило контракт на поставку двух седанов бизнес-класса

20:20 | 31.03.2020 | Политика

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» в лице начальника Владимира Орешкина 31 марта заключило с ООО «Луидор-Cервис» в лице гендиректора Елены Сахаровской контракт на поставку двух автомобилей «Toyota Camry» черного цвета общей стоимостью 4 млн. 49 тыс. 650 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Управделами пензенского губернатора заключило контракт на поставку двух седанов бизнес-класса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Поставщик определен по итогам электронного аукциона, который признан несостоявшимся, так как аукционной комиссией было принято решение о соответствии только одной второй части заявки установленным требованиям.

Согласно спецификации, автомобили бизнес-класса 2020 года выпуска должны иметь бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 181 лошадиная сила.

Среди других требований — автоматическая коробка передач, монопривод, наличие ABS, BAS, EBD, антипробуксовочной системы, а также обивка сидений кожей.

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