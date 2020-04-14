Мельниченко вошел в совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам Политика

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Член Совета Федерации – представитель от Законодательного собрания Пензенской области Олег Мельниченко включен в состав совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Соответствующий указ №265, который президент РФ Владимир Путин подписал в минувший понедельник, 13 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу.

Совет при президенте России является совещательным органом. Он образован в целях обеспечения взаимодействия органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ, реализацией национальных проектов и программ.

Сенатор Олег Мельниченко возглавляет комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также является первым заместителем председателя высшего совета Национальной ассоциации развития местного самоуправления.