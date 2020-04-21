Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Политика

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

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«Это праздник всех тех, кто решает вопросы местного значения, отвечает за социально-экономическое развитие города и благополучие его жителей. Могу с уверенностью сказать, что коллектив муниципальных служащих нашего областного центра — это крепкая, слаженная команда профессионалов с большой буквы, характеризующихся высокой степенью ответственности за вверенное им дело, умеющих гибко реагировать на происходящие перемены, грамотно и оперативно решать сложные вопросы», — отметил он.

Глава города поблагодарил коллег за каждодневный труд, неравнодушие, верность делу и стремление сделать Пензу лучше.

«Мы должны помнить всегда, что наша главная задача — работать для сограждан, решая в формате открытого диалога насущные вопросы. Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, согласия, неисчерпаемой энергии, добра, крепости духа, настойчивости и упорства в решении поставленных задач, новых успехов в вашей трудовой деятельности на благо родного города», — сказал Владимир Мутовкин.