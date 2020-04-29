Управление ЖКХ Пензы возглавил Александр Юлин Политика

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Александр Юлин назначен начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, мэр Пензы Андрей Лузгин представил Александра Юлина в данной должности в ходе совещания, состоявшегося в среду, 29 апреля.

«Александр Николаевич Юлин родился 15 августа 1985 года в городе Саранске. В 2007 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. До назначения он занимал пост заместителя главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству», — пояснили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность начальника управления ЖКХ Пензы стала вакантной после увольнения Александра Утина, последним рабочим днем которого стало 18 марта 2020 года.

После этого обязанности руководителя УЖКХ исполнял заместитель начальника Виталий Кузькин.