Выборы губернатора Пензенской области планируется назначить на 13 сентября Политика

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Выборы губернатора Пензенской области планируется назначить на 13 сентября 2020 года. Проект соответствующего постановления Законодательного собрания размещен на сайте регионального парламента.

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«Назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», — говорится в проекте документа.

Ожидается, что постановление будет принято на ближайшей сессии Законодательного собрания, которая намечена на 10 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», срок полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева истекает в сентябре 2020 года.

25 декабря 2019 года в ходе пресс-конференции в региональном правительстве Иван Белозерцев, отвечая на вопрос о том, планирует ли он идти на второй срок, сказал, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».