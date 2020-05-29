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Валерию Лидину присвоено звание «Заслуженный работник государственных органов»

13:08 | 29.05.2020 | Политика

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Почетное звание Пензенской области «Заслуженный работник государственных органов» присвоено председателю Законодательного собрания, секретарю реготделения «Единой России» Валерию Лидину, который отмечает свое 65-летие в пятницу, 29 мая.

Валерию Лидину присвоено звание «Заслуженный работник государственных органов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев, который перед началом рабочего дня вручил Валерию Лидину нагрудный знак к почетному званию.

Он пожелал спикеру здоровья и новых свершений на благо Пензенской области.

Кроме того, в адрес Валерия Лидина поступили поздравительные телеграммы от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы России Вячеслава Володина и других официальных лиц.

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