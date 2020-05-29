Валерию Лидину присвоено звание «Заслуженный работник государственных органов» Политика

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Почетное звание Пензенской области «Заслуженный работник государственных органов» присвоено председателю Законодательного собрания, секретарю реготделения «Единой России» Валерию Лидину, который отмечает свое 65-летие в пятницу, 29 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев, который перед началом рабочего дня вручил Валерию Лидину нагрудный знак к почетному званию.

Он пожелал спикеру здоровья и новых свершений на благо Пензенской области.

Кроме того, в адрес Валерия Лидина поступили поздравительные телеграммы от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы России Вячеслава Володина и других официальных лиц.