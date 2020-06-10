EN
05:55:03 Четверг, 11 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Депутат предложил полностью запретить в Пензенской области продажу алкоголя в жилых домах

19:47 | 10.06.2020 | Политика

Печать

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от избирательного округа №15, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов предложил полностью запретить на территории региона розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах.

Депутат предложил полностью запретить в Пензенской области продажу алкоголя в жилых домах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы запрещаем торговлю, что правильно делаем, совершенно верно, да, алкоголем [в объектах общественного питания с залом обслуживания] площадью [менее] 30 кв. метров, так называемые «разливайки». Тогда есть предложение: а мы давайте рассмотрим этот вопрос шире», — сказал Игорь Борисов при обсуждении законопроекта, предусматривающего ограничение продажи спиртного в небольших заведениях в жилых домах или на прилегающей к ним территории, в ходе 31-й очередной сессии Заксобрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

Депутат задался вопросом, есть ли среди народных избранников тот, кто ни разу не видел человека, распивающего только что купленный алкоголь вблизи жилого дома, в том числе неподалеку от детских площадок.

«Я предлагаю прекратить торговлю в домах. [...] Магазин, который торгует алкоголем, должен стоять обособленно», — заявил он.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин поблагодарил Игоря Борисова за внесенное предложение.

«Оно требует серьезного анализа, проработки. Мы протокольно сегодня запишем это поручение, вместе со специалистами [...] проработаем и рассмотрим его», — пояснил спикер регионального парламента.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, который также принимал участие в сессии, отметил, что озвученная идея «имеет право на жизнь».

Однако, по его словам, решение вопроса о полном запрете торговли спиртным в жилых домах находится не в компетенции региона.

«Это федеральное законодательство, насколько я понимаю, которое сегодня не дает право региональному законодательству внести свои изменения», — сказал он.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Депутаты гордумы Пензы намерены лично ознакомиться с работой муниципальных предприятий На теплопункт на улице Лермонтова в Пензе нанесли граффити в благодарность медработникам
В Пензенской области внесены изменения в отдельные законы, регулирующие проведение выборов Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова
В Пензе вынесен приговор женщине, вонзившей ножницы в шею сожителя День профсоюзов Пензенской области будет отмечаться 27 октября
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама