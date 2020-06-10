Депутат предложил полностью запретить в Пензенской области продажу алкоголя в жилых домах Политика

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от избирательного округа №15, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов предложил полностью запретить на территории региона розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах.

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«Мы запрещаем торговлю, что правильно делаем, совершенно верно, да, алкоголем [в объектах общественного питания с залом обслуживания] площадью [менее] 30 кв. метров, так называемые «разливайки». Тогда есть предложение: а мы давайте рассмотрим этот вопрос шире», — сказал Игорь Борисов при обсуждении законопроекта, предусматривающего ограничение продажи спиртного в небольших заведениях в жилых домах или на прилегающей к ним территории, в ходе 31-й очередной сессии Заксобрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

Депутат задался вопросом, есть ли среди народных избранников тот, кто ни разу не видел человека, распивающего только что купленный алкоголь вблизи жилого дома, в том числе неподалеку от детских площадок.

«Я предлагаю прекратить торговлю в домах. [...] Магазин, который торгует алкоголем, должен стоять обособленно», — заявил он.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин поблагодарил Игоря Борисова за внесенное предложение.

«Оно требует серьезного анализа, проработки. Мы протокольно сегодня запишем это поручение, вместе со специалистами [...] проработаем и рассмотрим его», — пояснил спикер регионального парламента.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, который также принимал участие в сессии, отметил, что озвученная идея «имеет право на жизнь».

Однако, по его словам, решение вопроса о полном запрете торговли спиртным в жилых домах находится не в компетенции региона.

«Это федеральное законодательство, насколько я понимаю, которое сегодня не дает право региональному законодательству внести свои изменения», — сказал он.