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Путин поддержал решение пензенского губернатора Белозерцева пойти на второй срок

14:58 | 11.06.2020 | Политика

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на пост руководителя субъекта федерации на выборах в сентябре 2020 года.

Путин поддержал решение пензенского губернатора Белозерцева пойти на второй срок

Фото: Kremlin.ru

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции 11 июня, Иван Белозерцев попросил главу государства разрешить ему пойти на второй срок.

«Хочу обратиться к Вам с просьбой оказать мне доверие и разрешить принять участие в выборах главы региона», — сказал он.

В ответ Владимир Путин пожелал Ивану Белозерцеву успехов, подчеркнув, что у него есть «моральное право» участвовать в избирательной кампании.

«Иван Александрович, конечно, у Вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области, но нужно, конечно, напрямую — особенно в этот период времени — работать с избирателями, с людьми, показывать им, что сделано. В то же время абсолютно объективно говорить о том, чего сделать не удалось. Ну, и в этой связи, конечно, нужно показывать и доказывать, что у Вас все возможности и ясное понимание того, как Вы будете двигаться дальше со всей Вашей командой. Так что я желаю Вам успехов. Всего хорошего», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.

В соответствии с уставом Пензенской области, губернатор избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона исчисляется со дня вступления в должность.

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