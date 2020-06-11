Путин поддержал решение пензенского губернатора Белозерцева пойти на второй срок Политика

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на пост руководителя субъекта федерации на выборах в сентябре 2020 года.

Фото: Kremlin.ru

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции 11 июня, Иван Белозерцев попросил главу государства разрешить ему пойти на второй срок.

«Хочу обратиться к Вам с просьбой оказать мне доверие и разрешить принять участие в выборах главы региона», — сказал он.

В ответ Владимир Путин пожелал Ивану Белозерцеву успехов, подчеркнув, что у него есть «моральное право» участвовать в избирательной кампании.

«Иван Александрович, конечно, у Вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области, но нужно, конечно, напрямую — особенно в этот период времени — работать с избирателями, с людьми, показывать им, что сделано. В то же время абсолютно объективно говорить о том, чего сделать не удалось. Ну, и в этой связи, конечно, нужно показывать и доказывать, что у Вас все возможности и ясное понимание того, как Вы будете двигаться дальше со всей Вашей командой. Так что я желаю Вам успехов. Всего хорошего», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.

В соответствии с уставом Пензенской области, губернатор избирается на срок 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы региона исчисляется со дня вступления в должность.