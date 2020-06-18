ЛДПР и «Справедливая Россия» выдвинут кандидатов на пост пензенского губернатора 20 июня Политика

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Две политические партии — ЛДПР и «Справедливая Россия» — уведомили избирательную комиссию Пензенской области о проведении в предстоящую субботу, 20 июня, конференций по выдвижению кандидатов на пост губернатора. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в правительстве региона.

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Он добавил, что на вторник, 23 июня, запланирована конференция партии «Возрождение аграрной России».

«Остальные пока не уведомляли. Сроки пока позволяют. Ждем», — сказал глава избиркома Пензенской области.

Александр Синюков уточнил, что избирательные объединения могут выдвинуть своих кандидатов до 18.00 19 июля.

Он особо обратил внимание на то, что региональным законом «О выборах губернатора Пензенской области» процедура самовыдвижения кандидатов не предусмотрена.

«В этот раз в выборах губернатора, как и 5 лет назад, могут участвовать [...] только общественные объединения, в том числе политические партии», — пояснил руководитель облизбиркома.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.