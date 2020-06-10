Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября Политика

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года. Соответствующее постановление приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе 31-й очередной сессии в среду, 10 июня.

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«Назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», срок полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева истекает в сентябре 2020 года.

До настоящего времени глава региона не объявил о том, планирует ли вновь баллотироваться. При этом в конце 2019 года он заявил, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».

Вместе с тем известно, что своих кандидатов на пост губернатора планируют выдвинуть «Единая Россия» и КПРФ.