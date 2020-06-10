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Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября

10:25 | 10.06.2020 | Политика

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года. Соответствующее постановление приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе 31-й очередной сессии в среду, 10 июня.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», срок полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева истекает в сентябре 2020 года.

До настоящего времени глава региона не объявил о том, планирует ли вновь баллотироваться. При этом в конце 2019 года он заявил, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».

Вместе с тем известно, что своих кандидатов на пост губернатора планируют выдвинуть «Единая Россия» и КПРФ.

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