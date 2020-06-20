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Анна Очкина возглавила отделение «Справедливой России» в Пензенской области

14:33 | 20.06.2020 | Политика

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Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Очкина избрана председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Анна Очкина возглавила отделение «Справедливой России» в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На этом посту она сменила Валерия Плахуту, который на профессиональной постоянной основе работает заместителем главы комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Кандидатуру Анны Очкиной на данную должность ранее рекомендовал президиум Центрального совета «Справедливой России». В ходе конференции регионального отделения партии, состоявшейся в заведении «Будду тут» в субботу, 20 июня, она была поддержана единогласно. За ее избрание проголосовали все 16 делегатов, принимавших участие в мероприятии.

Обращаясь к присутствующим, Анна Очкина поблагодарила однопартийцев за оказанное доверие.

«Я знаю, что, несмотря на такие результаты голосования, у многих есть сомнения. Пожалуйста, не считайте меня варягом», — сказала она, выразив надежду на то, что совместными усилиями получится добиться хороших результатов в развитии регионального отделения «Справедливой России» в Пензенской области.

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