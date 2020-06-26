Депутаты задались вопросом о целесообразности трат на тиражирование газеты «Пенза» Политика

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Вопрос о целесообразности бюджетных расходов на тиражирование муниципальной газеты «Пенза» оказался в центре внимания депутатов городской думы в ходе 11-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 26 июня.

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Эту тему поднял глава фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов.

Он напомнил, что при подготовке к сессии обсуждался вопрос о направлении дополнительных средств в размере свыше 1,7 млн. рублей на тиражирование газеты, каждый выпуск которой выходит в количестве 200 экземпляров, при этом обсуждалась возможность сокращения трат.

Павел Куликов обратил внимание на то, что в материалах к сессии представлена информация о тираже в 100 экземпляров, однако сумма расходов не уменьшилась.

Как пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, это связано с изменением средней стоимости одной полосы, которая за год выросла с 3 рублей 81 копейки до 7 рублей 70 копеек.

«Также у нас увеличилось и количество нормативно-правовых актов, которые мы публиковали», — сказала она, добавив, что при сохранении тиража, предположительно, в текущем году пришлось бы вновь увеличивать расходы на выпуск газеты.

В свою очередь депутат от «Справедливой России» Людмила Коломыцева выразила мнение, что муниципалитет несет «слишком большие расходы» на газету, выпуск которой не предполагает работы полноценной редакции, поскольку в ней публикуются лишь нормативно-правовые акты.

Она уточнила, что с учетом ранее заключенного контракта на сумму свыше 1,9 млн. рублей и дополнительных средств в размере более 1,7 млн. рублей общие расходы на газету в текущем году превысят 3,6 млн. рублей.

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«Простите, пожалуйста, это бюджет нормальной газеты, [...] в которой работают журналисты и пишут материалы. Здесь же речь идет только о публикации. Почему нельзя оставить это в электронном виде?» — отметила депутат.

В ответ на это Ольга Завьялкина сказала, что законодательство требует выпускать газету не в электронном виде, а в печатном.

В продолжение дискуссии глава фракции КПРФ в гордуме Александр Смирнов предложил рассмотреть вопрос о создании официального сетевого издания, в котором можно было бы публиковать нормативно-правовые акты, а депутат от «Единой России» Алексей Шуварин — о приобретении ризографа для тиражирования муниципальной газеты.

«Слушайте, мы миллионы тратим на то, чтобы просто множить; не то чтобы, так сказать, что-то издавать и писать, а просто множить», — подчеркнул Алексей Шуварин.

Подводя итог сказанному, глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин предложил первому вице-мэру Виталию Макарову проработать все идеи, прозвучавшие на сессии.