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Мэрия будет выпускать муниципальную газету «Пенза»

13:14 | 22.12.2016 | Общество

Печать

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Депутаты гордумы приняли решение об учреждении печатного средства массовой информации — муниципальной газеты «Пенза» — в ходе 30-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 22 декабря.

Мэрия будет выпускать муниципальную газету «Пенза»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Докладчиком по данному вопросу выступил первый вице-мэр Сергей Волков.

Он сообщил, что издание начнет свою работу в начале марта 2017 года.

За учреждение нового СМИ депутаты проголосовали единогласно.

Муниципальная газета «Пенза» будет предназначена для опубликования правовых актов, доведения до сведения жителей официальной информации. Редакцией, издателем и распространителем печатного СМИ определена администрация города.

Предполагается, что тираж газеты составит от 200 до 500 экземпляров, а выходить она будет еженедельно.

Ранее первый вице-мэр Пензы Сергей Волков сообщил, что муниципальная газета позволит экономить около 5 млн. рублей в год.

В настоящее время опубликование официальных документов мэрии Пензы и городской думы осуществляется в газете «Муниципальные ведомости», учредителем которой, согласно данным Роскомнадзора, является автономная некоммерческая организация по предоставлению информационных услуг «Городская информационная служба».
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