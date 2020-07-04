EN
19:23:42 Суббота, 4 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 268 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 910 человек выписаны, 46 пациентов умерли

Голосование по поправкам показало, что власти Пензенской области работают хорошо — Мельниченко

13:20 | 04.07.2020 | Политика

Печать

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Результаты голосования в Пензенской области по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ показали, что правительство региона и губернатор Иван Белозерцев работают хорошо. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член президиума Генсовета «Единой России» Олег Мельниченко.

Голосование по поправкам показало, что власти Пензенской области работают хорошо — Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что явка в Пензенской области составила свыше 76%, при этом более 85% участников голосования одобрили внесение поправок в основной закон страны.

«Это говорит о том, что, во-первых, наше общество, наш пензенский народ консолидирован. Такие результаты голосования не могут получиться, если региональная власть и руководитель региона работали плохо. Результаты голосования показали, что и правительство Пензенской области, и губернатор Пензенской области работают хорошо», — сказал Олег Мельниченко в ходе XXX конференции регионального отделения «Единой России», которая прошла на стадионе «Первомайский» в Пензе в субботу, 4 июля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе начала работу выставка картин «Под сводом индийских грез» В Пензе десять врачей получили ключи от служебного жилья
Под Пензой осужденный оштрафован за татуировку с нацистской символикой В Пензе за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области перезахоронили останки бойца Красной армии Александра Рубцова Жительница Каменки перевела мошенникам более 740 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама