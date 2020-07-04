Голосование по поправкам показало, что власти Пензенской области работают хорошо — Мельниченко Политика

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Результаты голосования в Пензенской области по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ показали, что правительство региона и губернатор Иван Белозерцев работают хорошо. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член президиума Генсовета «Единой России» Олег Мельниченко.

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Он напомнил, что явка в Пензенской области составила свыше 76%, при этом более 85% участников голосования одобрили внесение поправок в основной закон страны.

«Это говорит о том, что, во-первых, наше общество, наш пензенский народ консолидирован. Такие результаты голосования не могут получиться, если региональная власть и руководитель региона работали плохо. Результаты голосования показали, что и правительство Пензенской области, и губернатор Пензенской области работают хорошо», — сказал Олег Мельниченко в ходе XXX конференции регионального отделения «Единой России», которая прошла на стадионе «Первомайский» в Пензе в субботу, 4 июля.