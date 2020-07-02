В Пензенской области 85,25% участников голосования одобрили внесение изменений в Конституцию Общество

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. 85,25% граждан, принявших участие в общероссийском голосовании на территории Пензенской области в период с 25 июня по 1 июля, одобрили внесение изменений в Конституцию РФ; 14,3% высказались против. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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По его словам, в список участников голосования были внесены 1 млн. 48 тыс. 681 человек, при этом выдано 801 тыс. 829 бюллетеней, явка составила 76,46%.

«На вопрос, который стоял в бюллетене: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», было два варианта ответа. «Да» ответили 683 тыс. 244 участника, что составляет 85,25%. «Нет» ответили 114 тыс. 588 участников, что составляет 14,30%», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 2 июля.

Александр Синюков отметил, что это предварительные результаты, а окончательные планируется утвердить в конце дня.

Глава облизбиркома обратил внимание на то, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 общероссийское голосование проводилось в «новых условиях» и «новых формах».

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Голосование по внесению поправок в Конституцию

«Впервые мы голосовали семь дней, и нужно было соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по разведению потоков. [...] Было голосование на придомовых территориях, в местах общего пользования, в населенных пунктах, где отсутствовали избирательные участки, и иных местах», — пояснил он.

Александр Синюков добавил, что изначально многие воспринимали нововведения в штыки, но впоследствии в избирательную комиссию Пензенской области стали поступать положительные отзывы.

«Считаем, что задачу субъект выполнил в полном объеме. Предоставили возможность голосования практически всем участникам голосования в различных формах. [...] На наш взгляд, голосование прошло очень достойно», — подытожил он.

Согласно сведениям, размещенным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования, составило 801 тыс. 474.